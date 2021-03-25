В ролике музыканты оказываются в постоянно меняющемся пространстве, похожем то ли на галлюцинации, то ли на бэд-трип. Артисты рассекают по нему на красном «Смарте», читают рэп, устраивают разборки друг с другом и убегают от Дэнни Брауна, лицо которого неестественно трансформируется.

Американская рэп-группа Brockhampton объединилась с Дэнни Брауном для записи нового сингла «Buzzcut». Психоделический клип на него снял режиссер Дэн Стрейт.

«Buzzcut» — первый официальный релиз группы после альбома «Ginger» 2019 года. В прошлом году музыканты выложили на ютьюб серию песен, но затем быстро удалили ее. Появятся ли эти треки на новых релизах, неизвестно.

Последний на данный момент альбом Brockhampton — «Ginger» — вышел в августе 2019 года. Здесь можно посмотреть клип на одну из песен с пластинки.