ФСИН: медики оценили состояние Навального как удовлетворительное

Тюремные медики сочли состояние здоровья Алексея Навального стабильным, удовлетворительным. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСИН во Владимирской области.

«24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медобследования, в том числе обследовался и осужденный Навальный. По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», — заявили в ведомстве.

Представительница УФСИН по Владимирской области отказалась сообщать «Открытым медиа», находится ли Навальный в больнице или под наблюдением врачей. Она заявила, что эта информация была бы разглашением персональных данных.

Накануне адвокаты Алексея Навального сообщили о резком ухудшении его здоровья в колонии. По их словам, с конца прошлой недели оппозиционер испытывает сильные боли в спине, и у него отнимается нога.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели. Навальный будет отбывать этот срок в ИК-2 в городе Покров Владимирской области.