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Суд в Дагестане вернул детей женщине, у которой их отобрали из‑за пирсинга и татуировок

Семён Гудошников
Сегодня в 9:42

Верховный суд Дагестана вернул двух сыновей и дочь Нине Церетиловой, у которой ранее отняли их из‑за татуировок, пирсинга, розовых волос и отказа носить хиджаб. Об этом девушка рассказала Mash.

Она поблагодарила Республику Дагестан «за возможность честного суда и за то, что справедливость восторжествовала». Церетилова сказала, что счастлива, поскольку борьба, которая длилась больше года, сейчас закончена.

Женщина обещает позволить мужу, который и забрал детей, продолжать видеться с ними. В ближайшее время Церетилова собирается покинуть Дагестан, поскольку считает, что ей там будет небезопасно.

За бывшего мужа Нину Церетилову засватали в 14-летнем возрасте, а свадьбу сыграли, когда она закончила 10-й класс. В браке супруг, по словам женщины, неоднократно избивал ее, даже беременную, и нигде не работал. Из‑за постоянных побоев Церетилова в 2012 году развелась с ним.

Мужчина не платил алименты, и в 2020 году девушка решила определить окончательное место жительства детей. Суд проанализировал соцсети Церетиловой и решил, что она «ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери». Поэтому детей передали отцу.

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