РБК: 9 мая в Москве собираются провести «Бессмертный полк». Для этого снимут ограничения

В Кремле планируют провести 9 мая шествие «Бессмертный полк» в обычном формате. К этому времени власти собираются снять запрет на массовые мероприятия в Москве, сообщили РБК источники, близкие к администрации президента.

По словам одного из них, акция пройдет в очном формате, а окончательное решение примут «ближе к делу исходя из эпидемиологической обстановки». Федеральный чиновник заявил, что о снятии ограничений на массовые мероприятия в Москве могут объявить в двадцатых числах апреля. Несколько источников назвали дату 26 апреля. Один из собеседников РБК уверяет, что при принятии решения власти не ориентируются на Пасху или «Бессмертный полк».

Согласно агентству, ко Дню театра, который отмечается 27 марта, московские власти намерены смягчить ограничения по заполняемости залов театров и кинотеатров с 50 до 75%.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева рассказала, что подготовка к очному шествию уже начата, но к онлайн-мероприятию также готовятся и не исключают, что реализуют сразу два способа проведения.

В 2020 году из‑за пандемии президент Владимир Путин перенес парад Победы с 9 мая на 24 июня, а шествие Бессмертного полка — на 26 июня. Парад проводили в присутствии ветеранов и лидеров Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.