YouTube ограничил доступ к интервью скопинского маньяка для несовершеннолетних

Видеоплатформа YouTube ограничила доступ к интервью скопинского маньяка Виктора Мохова, которое появилось 22 марта на ютьюб-канале Ксении Собчак. Об этом сообщила Meduza.

Теперь скандальное видео смогут увидеть только зарегистрированные пользователи сервиса. Для этого им нужно будет подтвердить свой возраст — он не должен быть меньше 18 лет.

«Это видео может показаться неприемлемым для некоторых пользователей», — такое предупреждение появилось на странице с интервью.

3 марта Виктор Мохов вышел на свободу из исправительной колонии в Саратове. В сентябре 2000 года мужчина похитил двух несовершеннолетних девушек и закрыл в подвале своего дома. Он удерживал 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину три года и семь месяцев, используя их как секс-рабынь.

22 марта Ксения Собчак взяла интервью у Мохова. В разговоре с Mash маньяк рассказал, что за интервью Собчак заплатила ему 50 тыс. рублей и купила мебель. Журналистка опровергла это и пообещала, что фильм будет не о Мохове, а о его жертвах.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру и ФСИН проверить слова скопинского маньяка из интервью. В нем он заявил о готовности «опять заняться» одной из своих жертв. Также он добавил, что хочет «помочь» Елене Самохиной зачать детей и до сих пор любит Екатерину Мартынову.

Мартынова намерена написать заявление о возбуждении уголовного дела на Мохова. Она уверена, что его слова во время интервью должны стать основанием для повторного ареста.