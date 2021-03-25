Исследование: к 2035 году почти все блюда можно будет приготовить из альтернативных белков

К 2035 году 95% блюд можно будет приготовить с использованием альтернативных белков. К такому выводу пришли специалисты компаний BCG и Blue Horizon Corporation (BHC), проанализировав рынок. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По словам исследователей, продукты из заменителей мяса, яиц и морепродуктов составят 11% общего рынка белка. Эта доля может оказаться вдвое выше, если технологии будут развиваться достаточно быстро.

Европа и Северная Америка достигнут пика потребления животного мяса через пять лет, а после оно начнет снижаться. В России хорошие перспективы ждут растительные виды молока. А вот к заменителям мяса россияне перейдут позже, когда те станут вкуснее и дешевле.

По мнению специалистов, молочные продукты на растительной основе, заменители яйц из сои и другие подобные продукты будут равноценны по цене и вкусовым качествам уже в 2023 году. Вскоре таких же результатов достигнут продукты из грибов, дрожжей и водорослей.

«Мы ожидаем, что паритет подстегнет новую волну роста, что принесет значительные экологические выгоды и будет способствовать еще более быстрому росту», — заявил управляющий директор и партнер BCG Бенджамин Морак.

Переход на альтернативные белки позволит к 2035 году сэкономить более гигатонны углекислого газа. Кроме того, он будет полезен для развития социально ответственных и зеленых инвестиций.