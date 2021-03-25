Мужчина пытался отправить наркотики в СИЗО на воздушных шарах. Теперь его будут судить

Гражданин Таджикистана попытался переправить в СИЗО «Бутырка» наркотики на воздушных шарах. Его заметили и задержали сотрудники изолятора. Теперь преступнику грозит суд. Об этом сообщило агентство «Москва».

По словам представителей прокуратуры, партия наркотиков была крупной. «Во исполнение задуманного соучастники приобрели наркотические средства каннабис (маихуана) и кокаин, а также сильнодействующее вещество прегабалин», — рассказали в ведомстве.

Мужчина вместе со своим соучастником, которому удалось скрыться с места преступления, использовали для переправки воздушные шары и катушку от удочки с веревкой. Они прикрепили наркотики к шарам и попытались перебросить их через забор СИЗО.

Тверская межрайонная прокуратура обвинила преступников в покушении на сбыт наркотических и сильнодействующих средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело рассмотрит Тверской суд Москвы.