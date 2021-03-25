Звезда «ВандаВижен» и «Американской истории ужасов» Эван Питерс сыграет маньяка Джеффри Дамера

Американский актер Эван Питерс, известный по сериалам «Американская история ужасов» и «ВандаВижен», сыграет серийного убийцу и каннибала Джеффри Дамера в новом проекте Райана Мерфи «Монстр». Об этом сообщил Variety.

Вместе с Питерсом в шоу снимется Нисси Нэш, знакомая зрителям по сериалу «Королевы крика». Она исполнит роль Гленды Кливленд — соседки маньяка, которая первой заметила его подозрительное поведение.

Девушка заявила о Дамере в полицию и ФБР, однако правоохранители проигнорировали ее сообщения. Также в «Монстре» появятся родители «миллуокского каннибала» — их сыграют Пенелопа Энн Миллер и Ричард Дженкинс.

Во второстепенных ролях в сериале можно будет увидеть Шона Брауна и Колина Форда. Первый предстанет в образе жертвы преступника по имени Трейси, сумевшей сбежать от него, а второй снимется в роли некоего Чазза.

«Монстр» расскажет историю Дамера глазами его жертв и поднимет вопрос недостаточной внимательности правоохранительных органов к белым подозреваемым. Маньяк был задержан по меньшей мере 10 раз и каждый раз уходил от ответственности.

В сериале будет десять серий. Пилотный эпизод снимет Карл Франклин — ранее он работал над «13 причинами почему» и «Оставленными». Также в шоу поучаствует Джанет Мок, которая сотрудничала с Мерфи на съемках «Голливуда», «Позы» и «Политика».

Среди продюсеров проекта будут Дэвид МакМиллан, Рашад Робинсон, Алексис Мартин Вудолл, Эрик Ковтун и Скотт Робертсон. Дистрибьютером сериала выступит стриминговый сервис Netflix. Когда «Монстр» выйдет на платформе, пока неизвестно.