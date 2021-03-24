Мэра Майкопа задержали по делу о вымогательстве. Он предположительно угрожал убийством фермеру

Мэра Майкопа Андрея Гетманова задержали в связи с уголовным делом о вымогательстве. Об этом сообщило Управление Следственного комитета по Республике Адыгея.

Градоначальника подозревают в том, что он требовал от фермера обмена земельными участками. Предложение мэра было невыгодным: территория фермера была дороже на 5 млн рублей. Землевладелец отказался, после чего глава Майкопа якобы начал ему угрожать убийством.

Инцидент, как считает Следственный комитет, произошел в мае 2018 года. После многочисленных угроз Гетманов все же получил желаемые земли. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, насколько сделка была справедливой и добровольной.

Уголовное дело о вымогательстве открыли по материалам, собранным ФСБ. Мера пресечения для Гетманова пока не выбрана. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Тем временем, «Единая Россия» временно приостановила членство мэра в партии.