«Красное смещение»: Владимир Мартынов, Opus Posth и Moa Pillar выступят в «Мутаборе»

26 марта в московском клубе «Мутабор» пройдет совместный концерт композитора-минималиста Владимира Мартынова, ансамбля Opus Posth под управлением Татьяны Гринденко и электронного продюсера Федора Переверзева (Moa Pillar).

«Музыканты исполнят импровизацию на тему одного из произведений Владимира Мартынова, в которой сольются жанры, культуры и эпохи. Минималистские каскады фортепиано вступят в диалог с увесистым басом и многогранными голосами струнного ансамбля. А средневековая музыкальная традиция обретет своего cовременного собеседника — минималиста и электронного авангардиста Moa Pillar», — говорится на странице события в фейсбуке.

Концерт получил название «Красное смещение». В связи с ограничениями по вместимости зала музыканты выступят два раза — в 19.30 и в 21.30. Билеты можно купить здесь.

Владимир Мартынов — легендарный советский и российский композитор, автор акустических и электронных произведений, создатель саундтреков для многих советских фильмов. Он работал с Приговым, Рубинштейном и рок-группой «Аукцыон».

Федор Переверзев (настоящее имя Moa Pillar) — молодой продюсер, экспериментирующий со звуком, один из преподавателей Moscow Music School. «Афиша Daily» внесла его альбом «Well-Balanced Rollback» в список лучших российских электронных пластинок 2019 года.