В США кафе установило штраф за требование объяснить, почему носить маску обязательно

Закусочная Legends Diner в американском городе Дентоне установила штрафы для клиентов, которые отказываются надевать маски. За требование объяснить, почему маска обязательна, придется заплатить 50$. Об этом сообщил NBC DFW.

В случае, если посетители не согласны с доводами сотрудников кафе и владелец «будет вынужден слушать, почему», им придется доплатить еще 25$. Такие правила ввели в ресторане в середине марта, когда в Техасе отменили масочный режим.