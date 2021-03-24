В США кафе установило штраф за требование объяснить, почему носить маску обязательно

Закусочная Legends Diner в американском городе Дентоне установила штрафы для клиентов, которые отказываются надевать маски. За требование объяснить, почему маска обязательна, придется заплатить 50$. Об этом сообщил NBC DFW.
В случае, если посетители не согласны с доводами сотрудников кафе и владелец «будет вынужден слушать, почему», им придется доплатить еще 25$. Такие правила ввели в ресторане в середине марта, когда в Техасе отменили масочный режим.
Несмотря на официальное послабление в коронавирусных ограничениях, хозяева закусочной по-прежнему просят гостей носить маски. По словам Уэйна и Кэт ЛаКомбов, клиенты, в основном, соглашаются без каких‑либо вопросов.
Супруги называют вывеску о новых штрафах в Legend’s Diner шуткой. Тем не менее, супруги действительно боятся COVID-19. «Я просто не могу позволить себе заразиться вирусом. Нам придется закрыть наш бизнес», — объяснил Уэйн ЛаКомб.