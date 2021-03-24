В сети появился трейлер абсурдистской драмы «Паркет». Ее снял Александр Миндадзе

Фильм выйдет на экраны 13 мая. Он расскажет о некогда виртуозных исполнителях танго — знаменитом танцовщике, его бывшей любовнице и экс-супруге. Они встретятся в фешенебельном отеле, чтобы отрепетировать свой финальный перформанс.

Герои картины попытаются сопротивляться времени и былым обидам и возродить любовный пыл. Насколько у них это получится, первыми узнают гости Московского международного кинофестиваля. На нем состоится премьера ленты.

ММКФ в 2021 году пройдет с 22 по 29 апреля. В его конкурсную программу вошли «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера, «Кофейня в поле» Ши Сяофаня, «Голубое сердце» Мигеля Койюлы, «Сын» Нушина Мераджи, «Равнодушные» Леонардо Гуэрры Сераньоли и «Последняя „Милая Болгария“» Алексея Федорченко.