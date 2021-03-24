Госдума одобрила налоговый вычет на занятия спортом

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который вводит налоговый вычет за траты на физкультурно-оздоровительные услуги. К ним относятся, в частности, посещение спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Налоговый вычет будут предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. Для его получения граждане должны будут предоставить копию договора на оказание услуг и чек об их оплате.

Вычет можно будет получить за услуги физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, список которых сформирует министерство спорта на основе данных региональных властей.

Планируется, что налоговый вычет на занятия спортом начнут предоставлять с 2022 года.

По оценке Национального фитнес-сообщества, до пандемии фитнесом занимались 7 млн россиян — это 4,8% населения страны. В Москве спортом занимаются 2–5% жителей.