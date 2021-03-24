Здоровье Навального ухудшилось, Манижа рассказала о травле и другие новости дня

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, дающий право Владимиру Путину баллотироваться в президенты еще два раза. Сроки обнулились не только у Путина, но и у Медведева.

Правительство Пензенской области ушло в отставку. Это произошло после ареста губернатора Ивана Белозерцева, заподозренного в растратах и коррупции.

Представители Навального заявили о резком ухудшении его здоровья в колонии. Адвокатов не пускают на встречу с оппозиционером.

В Чечне задержаны 20 родственников Магамадова и Исаева — модераторов оппозиционного телеграм-канала, насильно вывезенных в республику.

Жертва скопинского маньяка напишет заявление в прокуратуру. Она считает, что угрозы насильника в интервью Собчак должны стать основанием для повторного ареста.

В России выявили 8861 новый случай коронавируса. Умер за сутки 401 пациент, вылечились 10 355.

СК проверит законность выставки человеческих тел на ВДНХ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить экспозицию после заявлений общественников о ее безнравственности.

Warner Music Group приобрел лейбл Zhara Music, на котором выпускаются Моргенштерн, Слава Марлоу и ЛСП. Лейбл превратят в российское подразделение Atlantic Records, а возглавит его Бахтияр Алиев, которого обвиняла в насилии экс-супруга.

Манижа рассказала о травле, с которой она сталкивается из‑за участия в «Евровидении». Певица думала даже отказаться от поездки на конкурс, но ее поддержали простые люди, знаменитости и медиа.

Основатель White Rabbit Family Борис Зарьков и шеф-повар Владимир Мухин решили развивать гастротуризм в регионах. Начнут с исторического и уютного Плеса, где летом появится их поп-ап-ресторан.

400-метровый контейнеровоз парализовал движение в Суэцком канале. В обоих направлениях образовались огромные пробки из судов, интернет захлестнула волна мемов.

Netflix опубликовал список актеров, пополнивших каст «Ведьмака» во втором сезоне. Среди них звезды «Бриджертонов» и Грэм МакТавиш, сыгравший гнома в «Хоббите».

Бомба-Октябрь выпустил новый альбом, а Сюзанна объединилась с казахстанским музыкантом Dose для записи сингла. Посмотрите очень чувственный клип на него!

27 марта в Музее Москвы пройдет акция «Ночь театров». Гостей ждут паблик-ток о музейно-театральном сотрудничестве, экспериментальный концерт и два перформанса.