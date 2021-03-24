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В сети появился трейлер абсурдистской драмы «Паркет». Ее снял Александр Миндадзе 21:17
Улицу Красная Пресня озеленят и благоустроят в этом году 20:59
Госдума одобрила налоговый вычет на занятия спортом 20:57
Здоровье Навального ухудшилось, Манижа рассказала о травле и другие новости дня 20:48 Дайджест
5WPftKqhEDodri2/Twitter «Токсичные мужчины»: актриса Шон Янг рассказала, как режиссеры Голливуда разрушили ее карьеру
«Токсичные мужчины»: актриса Шон Янг рассказала, как режиссеры Голливуда разрушили ее карьеру 20:39
Модель Кайя Гербер сыграет в новом сезоне «Американской истории ужасов». Он выйдет в 2021 году 20:17
В Австралии отменили перформанс против колониализма. В нем хотели использовать кровь аборигенов 19:29
Основатель White Rabbit Family откроет поп-ап-ресторан в Плесе 19:06
«Хайп — не журналистский подход»: Саша Сулим рассказала, когда допустимо брать интервью у маньяка 18:40
Россиянам старше 70 лет разрешили быть госслужащими. Но только если их назначит Путин 18:20
Navalny/Instagram Представители Навального заявили о резком ухудшении его здоровья в колонии
Представители Навального заявили о резком ухудшении его здоровья в колонии 18:06
В Шотландии заработала станция для электромобилей, которая заряжается от приливов 17:37
Сюзанна объединилась с Dose для записи нового сингла. Посмотрите очень чувственный клип на него 17:31
Историк: сестра Ван Гога продала 17 его картин, чтобы оплатить свое лечение в психбольнице 16:49
Жертва скопинского маньяка напишет заявление в прокуратуру из‑за его угроз в интервью Собчак 16:45
Ярмарка non/fiction обвинила в срыве презентации книги Киры Ярмыш издательство «Эксмо-АСТ» 16:41
AJENews/Twitter «Шип хеппенс»: огромный контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал и стал мемом
«Шип хеппенс»: огромный контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал и стал мемом 16:25
Манижа рассказала о травле, с которой она сталкивается из‑за участия в «Евровидении» 16:15
Кинотеатр «Москино Звезда» анонсировал программу апрельских кинобранчей 15:57
Warner Music купил лейбл Zhara Music. Его превратят в российское подразделение Atlantic Records 15:39
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Здоровье Навального ухудшилось, Манижа рассказала о травле и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:48

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, дающий право Владимиру Путину баллотироваться в президенты еще два раза. Сроки обнулились не только у Путина, но и у Медведева.

Правительство Пензенской области ушло в отставку. Это произошло после ареста губернатора Ивана Белозерцева, заподозренного в растратах и коррупции.

Представители Навального заявили о резком ухудшении его здоровья в колонии. Адвокатов не пускают на встречу с оппозиционером.

В Чечне задержаны 20 родственников Магамадова и Исаева — модераторов оппозиционного телеграм-канала, насильно вывезенных в республику.

Жертва скопинского маньяка напишет заявление в прокуратуру. Она считает, что угрозы насильника в интервью Собчак должны стать основанием для повторного ареста.

В России выявили 8861 новый случай коронавируса. Умер за сутки 401 пациент, вылечились 10 355.

СК проверит законность выставки человеческих тел на ВДНХ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить экспозицию после заявлений общественников о ее безнравственности.

Warner Music Group приобрел лейбл Zhara Music, на котором выпускаются Моргенштерн, Слава Марлоу и ЛСП. Лейбл превратят в российское подразделение Atlantic Records, а возглавит его Бахтияр Алиев, которого обвиняла в насилии экс-супруга.

Манижа рассказала о травле, с которой она сталкивается из‑за участия в «Евровидении». Певица думала даже отказаться от поездки на конкурс, но ее поддержали простые люди, знаменитости и медиа.

Основатель White Rabbit Family Борис Зарьков и шеф-повар Владимир Мухин решили развивать гастротуризм в регионах. Начнут с исторического и уютного Плеса, где летом появится их поп-ап-ресторан.

400-метровый контейнеровоз парализовал движение в Суэцком канале. В обоих направлениях образовались огромные пробки из судов, интернет захлестнула волна мемов.

Netflix опубликовал список актеров, пополнивших каст «Ведьмака» во втором сезоне. Среди них звезды «Бриджертонов» и Грэм МакТавиш, сыгравший гнома в «Хоббите».

Бомба-Октябрь выпустил новый альбом, а Сюзанна объединилась с казахстанским музыкантом Dose для записи сингла. Посмотрите очень чувственный клип на него!

27 марта в Музее Москвы пройдет акция «Ночь театров». Гостей ждут паблик-ток о музейно-театральном сотрудничестве, экспериментальный концерт и два перформанса.

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