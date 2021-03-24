Улицу Красная Пресня озеленят и благоустроят в этом году

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о предстоящем благоустройстве улицы Красная Пресня, Звенигородского шоссе и прилегающих территорий. Работы пройду в 2021 году. Собянин пообещал засадить Красную Пресню деревьями, кустарниками и газонами, которые исчезли оттуда много лет назад. Вдоль южной стороны улицы планируется создать прогулочный маршрут с площадками для отдыха.

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На углу Красной Пресни и Трехгорного Вала появится зеленая зона с детской площадкой и местами отдыха. На участке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до ТТК тоже высадят деревья и обустроят тротуары. Еще там установят новые фонари с энергосберегающими лампами и уберут провода под землю.

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В парке Декабрьского восстания обещают отремонтировать скамейки и ограды, обустроить детские, спортивные площадки и две площадки для прогулок с собаками крупных и мелких пород. На входе в парк со стороны Рочдельской улицы будет установлен пандус.