«Токсичные мужчины»: актриса Шон Янг рассказала, как режиссеры Голливуда разрушили ее карьеру

Актриса Шон Янг, сыгравшая репликанта Рейчел в фильме «Бегущий по лезвию», рассказала, почему ее карьера в кино оказалась не такой успешной, как ожидалось. Всему виной «токсичные» голливудские режиссеры, неспособные принять отказ и общаться с уверенной в себе женщиной, заявила она в интервью изданию Daily Beast.
По словам Янг, из‑за сплетен этих «токсичных» мужчин она попала в черный список Голливуда. Никто не хотел снимать ее, потому что с ней якобы невозможно работать.
Например, во время съемок «Бегущего по лезвию» режиссер фильма Ридли Скотт пытался добиться ее расположения, однако актрисе он был совсем неинтересен. В итоге свою обиду Скотт выместил агрессивной и некомфортной для нее секс-сценой.
После этого режиссер отказывался работать с Янг. В сиквеле «Бегущего по лезвию» она появляется лишь на пару минут, причем в образе персонажа, воссозданного с помощью компьютерной графики.
Янг также вспомнила, как в 1980-х актер Чарли Шин, злоупотреблявший наркотиками, приклеил к ее спине бумажку со словом ***** (женский половой орган) и вел себя отвратительно. Режиссера Оливера Стоуна актриса назвала ублюдком: он сократил ее роль в своем фильме, за то что она заступилась за другую актрису.
Чем именно Янг обидел Стивен Спилберг, который когда‑то не взял ее в свой проект, она не рассказала. Единственным мужчиной, который заслужил ее похвалы, оказался Джим Кэрри. Именно он настоял на ее кандидатуре для съемок в «Эйс Вентуре», в то время как студия Morgan Creek предлагала найти другую актрису.