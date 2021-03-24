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«Токсичные мужчины»: актриса Шон Янг рассказала, как режиссеры Голливуда разрушили ее карьеру

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:39

Актриса Шон Янг, сыгравшая репликанта Рейчел в фильме «Бегущий по лезвию», рассказала, почему ее карьера в кино оказалась не такой успешной, как ожидалось. Всему виной «токсичные» голливудские режиссеры, неспособные принять отказ и общаться с уверенной в себе женщиной, заявила она в интервью изданию Daily Beast.

По словам Янг, из‑за сплетен этих «токсичных» мужчин она попала в черный список Голливуда. Никто не хотел снимать ее, потому что с ней якобы невозможно работать.

Например, во время съемок «Бегущего по лезвию» режиссер фильма Ридли Скотт пытался добиться ее расположения, однако актрисе он был совсем неинтересен. В итоге свою обиду Скотт выместил агрессивной и некомфортной для нее секс-сценой.

Думаю, таким образом он хотел послать меня. Зачем было снимать ее так? Какой в этом смысл? Я думаю, что это был непрозрачный намек Ридли, который хотел со мной поквитаться.

После этого режиссер отказывался работать с Янг. В сиквеле «Бегущего по лезвию» она появляется лишь на пару минут, причем в образе персонажа, воссозданного с помощью компьютерной графики.

© Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Янг также вспомнила, как в 1980-х актер Чарли Шин, злоупотреблявший наркотиками, приклеил к ее спине бумажку со словом ***** (женский половой орган) и вел себя отвратительно. Режиссера Оливера Стоуна актриса назвала ублюдком: он сократил ее роль в своем фильме, за то что она заступилась за другую актрису.

Чем именно Янг обидел Стивен Спилберг, который когда‑то не взял ее в свой проект, она не рассказала. Единственным мужчиной, который заслужил ее похвалы, оказался Джим Кэрри. Именно он настоял на ее кандидатуре для съемок в «Эйс Вентуре», в то время как студия Morgan Creek предлагала найти другую актрису.

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