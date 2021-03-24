«Токсичные мужчины»: актриса Шон Янг рассказала, как режиссеры Голливуда разрушили ее карьеру

Актриса Шон Янг, сыгравшая репликанта Рейчел в фильме «Бегущий по лезвию», рассказала, почему ее карьера в кино оказалась не такой успешной, как ожидалось. Всему виной «токсичные» голливудские режиссеры, неспособные принять отказ и общаться с уверенной в себе женщиной, заявила она в интервью изданию Daily Beast.

По словам Янг, из‑за сплетен этих «токсичных» мужчин она попала в черный список Голливуда. Никто не хотел снимать ее, потому что с ней якобы невозможно работать.

Например, во время съемок «Бегущего по лезвию» режиссер фильма Ридли Скотт пытался добиться ее расположения, однако актрисе он был совсем неинтересен. В итоге свою обиду Скотт выместил агрессивной и некомфортной для нее секс-сценой.