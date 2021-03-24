В Австралии отменили перформанс против колониализма. В нем хотели использовать кровь аборигенов

Причиной отмены перформанса стала реакция коренных народов Австралии. Они осудили проект. В частности, певица Kirapuri (она маори по происхождению) заявила , что «белые люди продолжают наживаться в буквальном смысле на крови коренных жителей».

Австралийский арт-фестиваль Dark Mofo отказался от провокационной работы Сантьяго Сьерры. Испанский художник хотел вымочить британский флаг в крови аборигенов в знак протеста против колониализма, но местным жителям задумка не понравилась, сообщил ABC .

Представители Dark Mofo извинились перед аборигенами и отметили, что «боль, которая будет причинена в ходе создания [произведения], не стоит того». «Мы совершили ошибку и берем на себя всю ответственность. Проект будет отменен», — написали организаторы фестиваля.

Сам художник обвинил медиа в поверхностном отношении к проблеме, которое привело к негодованию людей. По словам Сьерры, журналисты использовали лишь несколько его цитат вне контекста в статьях о готовящейся работе.

«Таким образом, нас оставили без голоса, без возможности объяснить и защитить наше произведение», — сказал художник. Он опубликовал подробный план международного проекта, затрагивающего свыше 80 стран.

«Намерение, стоящее за этим произведением, ясное и простое: это работа против колониализма и осуждение той боли и разрушений, которые он причинил в истории коренных народов», — подчеркнул Сьерра.

Он пояснил, что использование человеческой крови в искусстве достаточно распространено, поскольку оно вызывает эмоциональный отклик, который не оставляет зрителя равнодушным. Цель этого акта — не оскорбить кого‑либо, а рассказать о проблеме через яркий символ, добавил художник.