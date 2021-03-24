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Основатель White Rabbit Family откроет поп-ап-ресторан в Плесе

Семён Гудошников
Сегодня в 19:06

Основатель холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков откроет летом поп-ап-ресторан в Плесе. Поможет ему в этом шеф-повар московского ресторана White Rabbit Владимир Мухин.

Называться заведение будет Ikra, и, хоть проект сезонный, если он будет пользоваться успехом, то его обещают оставить. В инстаграме ресторана сказано, что Плес — первая локация. Подробности о поп-ап-проектах в других регионах пока неизвестны.

Зарьков написал инстаграме, что они вместе с Мухиным давно думали открыть поп-ап-заведение в маленьком историческом месте России. Так они хотят отдать долг стране за успех, повлиять на развитие гастротуризма региона, поддержать местных жителей и «раскрыть продуктовый ландшафт по полному».

Сейчас партнеры ищут талантливых шеф-повара и управляющего из Ивановской или Костромской области, которые хотят создать ценность для их родного края.

Ресторатор Борис Зарьков — основатель группы White Rabbit Family, которой принадлежит более двух десятков проектов в Москве, Сочи и Казахстане. Флагманский ресторан White Rabbit, созданный вместе с шефом Владимиром Мухиным, с 2015 года входит в рейтинг The World’s 50 Best Restaurants (сейчас он на 13-м месте).

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