Основатель White Rabbit Family откроет поп-ап-ресторан в Плесе

Основатель холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков откроет летом поп-ап-ресторан в Плесе. Поможет ему в этом шеф-повар московского ресторана White Rabbit Владимир Мухин.
Называться заведение будет Ikra, и, хоть проект сезонный, если он будет пользоваться успехом, то его обещают оставить. В инстаграме ресторана сказано, что Плес — первая локация. Подробности о поп-ап-проектах в других регионах пока неизвестны.
Зарьков написал инстаграме, что они вместе с Мухиным давно думали открыть поп-ап-заведение в маленьком историческом месте России. Так они хотят отдать долг стране за успех, повлиять на развитие гастротуризма региона, поддержать местных жителей и «раскрыть продуктовый ландшафт по полному».
Сейчас партнеры ищут талантливых шеф-повара и управляющего из Ивановской или Костромской области, которые хотят создать ценность для их родного края.
Ресторатор Борис Зарьков — основатель группы White Rabbit Family, которой принадлежит более двух десятков проектов в Москве, Сочи и Казахстане. Флагманский ресторан White Rabbit, созданный вместе с шефом Владимиром Мухиным, с 2015 года входит в рейтинг The World’s 50 Best Restaurants (сейчас он на 13-м месте).