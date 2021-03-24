Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам старше 70 лет быть госслужащими

Владимир Путин подписал закон, который разрешает людям старше 70 лет занимать позиции на государственной службе. Об этом стало известно из документа, появившегося на официальном портале правовой информации.

Изменения коснутся чиновников, которых назначает и освобождает от должности лично глава государства. Ранее максимальный возраст для них составлял 65 лет в целом и 70 лет — в исключительных случаях.

По новым правилам, президент сможет продлевать срок госслужбы для опытных и квалифицированных руководителей. По мнению Путина, возраст не помешает этим чиновникам исполнять свои обязанности.

Российский лидер лично инициировал законопроект в январе 2021 года. 10 марта он был принят Госдумой в третьем чтении. На прошлой неделе его также одобрил Совет Федерации. Поправки к закону вступили в силу с момента их подписания Путиным.