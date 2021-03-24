перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам старше 70 лет быть госслужащими 18:20
Navalny/Instagram Представители Навального заявили о резком ухудшении его здоровья в колонии
Представители Навального заявили о резком ухудшении его здоровья в колонии 18:06
В Шотландии заработала станция для электромобилей, которая заряжается от приливов 17:37
Сюзанна объединилась с Dose для записи нового сингла. Посмотрите очень чувственный клип на него 17:31
Историк: сестра Ван Гога продала 17 его картин, чтобы оплатить свое лечение в психбольнице 16:49
Жертва скопинского маньяка напишет заявление в прокуратуру из‑за его угроз в интервью Собчак 16:45
Ярмарка non/fiction обвинила в срыве презентации книги Киры Ярмыш издательство «Эксмо-АСТ» 16:41
AJENews/Twitter «Шип хеппенс»: огромный контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал и стал мемом
«Шип хеппенс»: огромный контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал и стал мемом 16:25
Манижа рассказала о травле, с которой она сталкивается из‑за участия в «Евровидении» 16:15
Кинотеатр «Москино Звезда» анонсировал программу апрельских кинобранчей 15:57
Warner Music купил лейбл Zhara Music. Его превратят в российское подразделение Atlantic Records 15:39
Пентагон рассекретил рапорт о создании мема про русских хакеров. В нем 22 страницы 14:56
Taylor Wilcox/Unsplash Школьников обучат семейным ценностям: в учебниках по обществознанию появился курс семьеведения
Школьников обучат семейным ценностям: в учебниках по обществознанию появился курс семьеведения 14:25
На аукционе в Дубае за 62 млн долларов продали самую большую в мире картину 14:22
Звезды «Бриджертонов» и гном из «Хоббита»: Netflix объявил актерский состав продолжения «Ведьмака» 14:15
Госдума разрешила Путину баллотироваться на еще два президентских срока 13:59
Илон Маск заявил, что Tesla теперь можно купить за биткоины 13:53
«Ночь театров» 27 марта в Музее Москвы пройдет акция «Ночь театров»
27 марта в Музее Москвы пройдет акция «Ночь театров» 13:24
В Чечне задержаны 20 родственников Магамадова и Исаева 12:46
Бомба-Октябрь выпустил новый альбом «Бел как мел и печален, как госпиталь» 12:18
Отключить рекламу

Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам старше 70 лет быть госслужащими

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:20

Владимир Путин подписал закон, который разрешает людям старше 70 лет занимать позиции на государственной службе. Об этом стало известно из документа, появившегося на официальном портале правовой информации.

Изменения коснутся чиновников, которых назначает и освобождает от должности лично глава государства. Ранее максимальный возраст для них составлял 65 лет в целом и 70 лет — в исключительных случаях.

По новым правилам, президент сможет продлевать срок госслужбы для опытных и квалифицированных руководителей. По мнению Путина, возраст не помешает этим чиновникам исполнять свои обязанности.

Российский лидер лично инициировал законопроект в январе 2021 года. 10 марта он был принят Госдумой в третьем чтении. На прошлой неделе его также одобрил Совет Федерации. Поправки к закону вступили в силу с момента их подписания Путиным.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
авангард
«Красное смещение»: Владимир Мартынов, Moa Pillar, Opus Posth
Живой композитор-классик, деятель бейса и академический ансамбль
мультфильм
Ая и ведьма
Первое аниме студии Ghibli в 3D
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Совет Федерации
Люди
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить