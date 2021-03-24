Сюзанна объединилась с Dose для записи нового сингла. Посмотрите очень чувственный клип на него

Сюзанна объединилась с казахстанским хип-хоп-исполнителем Dose для записи нового сингла «Пепел». После экспериментального альбома «Megalith» певица вернулась к узнаваемому поп-звучанию, не отказываясь от экспериментов с вокалом.
По словам самой артистки, «Пепел» — это диалог между двумя лирическими героями, которых объединяет ностальгия, отчетливо выраженная в стихах.
Автором 3D-скульптуры и обложки сингла выступил художник Анатолий Шабалин, выпускник британского колледжа Central Saint Martins и участник Atlas Layer. Работы объединения художников сейчас можно посмотреть в Peak Store Moscow.
Вместе с новым треком Сюзанна выпустила клип на него. Срежиссировала ролик Полина Зайцева, которая работала над клипом «Волнует меня» «Мальбэка» и Сюзанны.
В декабре прошлого года Сюзанна выпустила «Megalith» — первую сольную пластинку после трех альбомов, записанных с «Мальбэком». В июне артистка собирается выпустить новый сольный альбом в соавторстве с Никитой Каменским и другими музыкантами.