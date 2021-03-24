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Сюзанна объединилась с Dose для записи нового сингла. Посмотрите очень чувственный клип на него

Семён Гудошников
Сегодня в 17:31

Сюзанна объединилась с казахстанским хип-хоп-исполнителем Dose для записи нового сингла «Пепел». После экспериментального альбома «Megalith» певица вернулась к узнаваемому поп-звучанию, не отказываясь от экспериментов с вокалом.

По словам самой артистки, «Пепел» — это диалог между двумя лирическими героями, которых объединяет ностальгия, отчетливо выраженная в стихах.

Автором 3D-скульптуры и обложки сингла выступил художник Анатолий Шабалин, выпускник британского колледжа Central Saint Martins и участник Atlas Layer. Работы объединения художников сейчас можно посмотреть в Peak Store Moscow.

Вместе с новым треком Сюзанна выпустила клип на него. Срежиссировала ролик Полина Зайцева, которая работала над клипом «Волнует меня» «Мальбэка» и Сюзанны.

В декабре прошлого года Сюзанна выпустила «Megalith» — первую сольную пластинку после трех альбомов, записанных с «Мальбэком». В июне артистка собирается выпустить новый сольный альбом в соавторстве с Никитой Каменским и другими музыкантами.

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