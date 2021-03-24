Сюзанна объединилась с Dose для записи нового сингла. Посмотрите очень чувственный клип на него

Сюзанна объединилась с казахстанским хип-хоп-исполнителем Dose для записи нового сингла «Пепел». После экспериментального альбома «Megalith» певица вернулась к узнаваемому поп-звучанию, не отказываясь от экспериментов с вокалом.

По словам самой артистки, «Пепел» — это диалог между двумя лирическими героями, которых объединяет ностальгия, отчетливо выраженная в стихах.