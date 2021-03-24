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Историк: сестра Ван Гога продала 17 его картин, чтобы оплатить свое лечение в психбольнице

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:49

Младшая сестра Винсента Ван Гога Виллемина продала 17 картин его авторства, чтобы оплатить свое лечение в психиатрической больнице, говорится в книге историка искусств Виллема-Яна Верлиндена «Сестры Ван Гог». Об этом сообщает газета Artnet News.

Публикация Верлиндена основана на ранее неопубликованной переписке членов семьи мастера, которая хранится в архивах Музея Ван Гога в Амстердаме. Из нее следует, что Виллемина провела в больнице 40 лет. В 1902 году ей поставили диагноз «шизофрения» и отправили на лечение в город Эрмело, где она и скончалась в 1941 году.

«По мере того как он становился все более и более известным и цены на его картины росли, он в некотором смысле обеспечивал своих сестер даже спустя долгое время после того, как скончался», — отметил автор книги в разговоре с The Guardian.

В июне прошлого года на торгах аукционного дома Aristophil продали письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена к их коллеге Эмилю Бернару, в котором они рассказали о посещении борделей. В тексте Ван Гог назвал Гогена «неиспорченным созданием с инстинктами дикого зверя» и поразмышлял о создании нового творческого объединения художников. Гоген оставил в письме свое мнение на этот счет: «Не слушайте Винсента — как вы знаете, у него склонность к восторгам и преувеличениям».

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