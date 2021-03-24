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Пентагон рассекретил рапорт о создании мема про русских хакеров. В нем 22 страницы

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:56

Кибернетическое командование США опубликовало подробный отчет о создании мема про русских хакеров. Об этом сообщает Vice.

В октябре прошлого года командование запостило мем, изображающий споткнувшегося медведя в ушанке, у которого из рук выпала корзина в виде тыквы, с которой дети играют в выпрашивание сладостей на Хэллоуин. Из «тыквы» медведя на картинке выпадают замаскированные под конфеты вредоносные программы, среди которых ComRAT, WellMess, Lolax и Xtunnel.

Рапорт о создании мема запросила журналистка и эксперт по кибербезопасности Руна Сандвик, воспользовавшись законом о свободе информации, по которому любой гражданин США моджет получить государственные документы, если тема не входит в список исключений.

Через три месяца после обращения Сандвик сообщила, что Пентагон удовлетворил ее запрос. Отчет в основном состоит из засекреченных сообщений в электронной почте, первое из которых выслали 7 октября в 11.24. В нем говорится об идее просветить людей о вредоносных ПО. Далее в переписке идет обсуждение, как должна выглядеть картина, и что мемы утверждает командир. За день до публикации командование провело семинар, участники которого проработали текст твита, сопровождающего картинку. Кроме того, в рапорте содержится изображение со зловещей тыквой у котором на месте рта ножом вырезано «ComRAT».

В январе ЦРУ рассекретило более 700 документов, связанных с НЛО. Архив выложил на сайте The Black Vault американский писатель Джон Гринвальд, который специализируется на публикации рассекреченных данных. Он сделал серию постов, в одном из которых рассказано, что в 1976 году помощнику заместителя директора по науке и технологиям ЦРУ показали некий предмет небольшого размера, связанный с НЛО.

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