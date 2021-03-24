На аукционе в Дубае за 62 млн долларов продали самую большую в мире картину

На аукционе в Дубае за 62 млн долларов продали картину Саши Джафри «The Journey of Humanity» («Путешествие человечества»). Работа признана самым большим художественным полотном на холсте, пишет The Guardian.

Художник работал над картиной семь месяцев, пока сидел на карантине в отеле Atlantis в Дубае. Ее площадь составила почти 1600 квадратных метров.

Холст разделен на 70 частей. Для создания картины потребовалось 1065 кистей и 6300 литров краски. Джафри написал полотно на основе рисунков детей из 140 стран.

Изначально художник планировал продать картину по частям, в сумме его прибыль могла составить 30 млн долларов. Однако француз Андре Абдун предложил сумму вдвое больше, чтобы забрать работу целиком.

По информации Reuters, деньги будут переданы на благотворительность в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), ЮНЕСКО, а также фонды Global Gift Foundation и Dubai Cares.

В 2019 году скульптуру Джеффа Кунса продали за 91 млн долларов на аукционе Christie’s. Он стал самым дорогим ныне живущим художником.