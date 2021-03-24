Госдума разрешила Путину баллотироваться на еще два президентских срока

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, дающий право Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, изменяющему действующие ограничения, теперь не учитывается число президентских сроков, которые кандидат занимал или занимает на момент вступления в силу поправок к Конституции. Это означает, что Путин (и Медведев) может претендовать на еще два президентских срока.

Законопроект внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишас в ноябре. В тексте указано, что президентом может стать гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в стране не менее 25 лет, а также не имеет и никогда не имел гражданства или вида на жительство другой страны.

В документе уточняются и нормы закона о выборах депутатов Госдумы. Закон запрещает гражданам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, баллотироваться и быть избранными в нижнюю палату парламента в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

В декабре прошлого Госдума одобрила закон о пожизненной неприкосновенности президента. Теперь бывшего лидера страны нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности. Поправки убирают «указание на сроки совершения противоправных деяний».

За внесение поправок в 2020 году проголосовало, по данным ЦИК, большинство избирателей — 77,92%. Против изменений в Конституции выступили 21,27%. Среди регионов России был только один, в котором жители проголосовали против принятия поправок, — Ненецкий автономный округ. Там против поправок высказались 54,57% проголосовавших. «Афиша Daily» рассказывала об основных поправках, всего их более 200.