Звезды «Бриджертонов» и гном из «Хоббита»: Netflix объявил актерский состав продолжения «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал список актеров, пополнивших каст сериала «Ведьмак» во втором сезоне. Анонс появился в твиттере платформы.

Звездам сериала Netflix «Бриджертоны» Аджоа Андо и Крису Фултону достались роли жрицы Неннеке и чародея-недоучки Риенса. Андо сыграет настоятельницу храма богини Мелитэле, которая своими эликсирами, мазями и разумными советами вылечила множество героев, в том числе самого Геральта.

Фултон исполнит роль мага Риенса — фаната огня и одного из главных злодеев сериала. Его нанял таинственный лорд для охоты за драгоценным камнем.

Британская актриса Кэсси Клэр, которую зрители могли видеть в «Дивном новом мире», получила роль коварной чародейки и главного советника короля Редании Визимира — Филиппы Эйлхарт. Она имеет способность перевоплощаться, что делает ее одной из самых влиятельных волшебниц.

Шотландский актер Грэм МакТавиш, сыгравший гнома Двалина в трилогии «Хоббит» Питера Джексона, исполнит роль Сигизмунда Дейкстры — бывшего главы реданской разведки.

Его впечатляющая внешность и физическая сила меркнут на фоне его знаний о королях и чародеях и его способностей добиваться всего, чего он захочет.



Лиз Карр («ОА»), британская актриса, комик и активистка в борьбе за права людей с инвалидностью, сыграет Иакова Фенна — напарника детектива Кондрингера. В своей конторе «Кодрингер и Фенн. Консультации и юридические услуги» они делают вид, что раскрывают преступления, но на самом деле являются их соучастниками.

Актер, музыкант, писатель и режиссер Саймон Каллоу («Доктор Кто») станет тем самым детективом Кодрингером. Кевину Дойлу, сыгравшему дворецкого Джозефа Мозли в сериале «Аббатство Даунтон», досталась роль эльфа Балиана, специально придуманного для сериала.

Балиан — один из многих эльфов, которые ищут безопасное убежище в неочевидных местах на континенте. Во время своего путешествия он пересекается с некоторыми неожиданными персонажами, вдохновляя их своим отказом сдаваться без боя.

Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в 2021 году. Точная дата пока не раскрывается, как и детали продолжения. В 2020 году съемки несколько раз приостанавливали из‑за пандемии коронавируса.