Бомба-Октябрь выпустил новый альбом «Бел как мел и печален, как госпиталь»

Бомба-Октябрь представил новый альбом «Бел как мел и печален, как госпиталь». В него вошли 11 треков, посвященных самокопаниям лирического героя и его попыткам найти в памяти момент, когда все пошло не по плану.

Пластинка вышла 24 марта неслучайно — это Международный день борьбы с депрессией. Музыкант призвал не стесняться людей говорить о своей депрессии, переживаниях и чувствах в этот период. И, что еще сложнее, научиться признаваться себе в своих ошибках, зависимостях и проблемах.