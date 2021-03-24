Бомба-Октябрь выпустил новый альбом «Бел как мел и печален, как госпиталь»

Бомба-Октябрь представил новый альбом «Бел как мел и печален, как госпиталь». В него вошли 11 треков, посвященных самокопаниям лирического героя и его попыткам найти в памяти момент, когда все пошло не по плану.
Пластинка вышла 24 марта неслучайно — это Международный день борьбы с депрессией. Музыкант призвал не стесняться людей говорить о своей депрессии, переживаниях и чувствах в этот период. И, что еще сложнее, научиться признаваться себе в своих ошибках, зависимостях и проблемах.
По словам самого Василия Михайлова (настоящее имя исполнителя), этот альбом — «путешествие в беззаботный 2012-й, прогулка по уютным дворикам своей юности, разговоры со своими бывшими музами, хмельные попытки увековечить неувековечиваемое и трусливые разговоры с самим собой о том, как обойти боль стороной».
Последний, 11-й трек стал признанием для мамы Михайлова. Он отметил, что очень ее любит, но никогда об этом не говорил. «Надеюсь, светлое завтра не будет снова вчера», — заключил музыкант.
Предыдущий альбом Бомба-Октябрь «Угрюм-река» вышел 27 апреля. В него попали 14 треков исполнителя, в том числе «Журавли», «Угрюм-облака» и «Городская поэзия».