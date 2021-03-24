Правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста губернатора Ивана Белозерцева

Кабмин Пензенской области ушел в отставку после увольнения губернатора Ивана Белозерцева. Об этом РБК сообщила начальница пресс-службы председателя правительства региона Дина Черемушкина.

Она уточнила, что роспуск правительства происходит после решения президента России об отрешении губернатора от должности.

«Оно уже в отставке, но в этом случае продолжает действовать до формирования нового состава», — сказала Черемушкина.

21 марта Ивана Белозерцева задержали по подозрению в коррупции. По данным следствия, общая сумма взяток превысила 31 млн рублей. Он якобы получил «деньги и иные ценности» через посредников. Взятки давали глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

22 марта Басманный районный суд Москвы арестовал Белозерцева на два месяца. Его заподозрили в растрате 3 млрд рублей: в муниципальных образованиях региона выявлено около 400 нарушений в более чем ста организациях и ведомствах.