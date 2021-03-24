Умер американский актер Джордж Сигал

В возрасте 87 лет скончался голливудский актер Джордж Сигал. Об этом журналу Deadline сообщила его супруга.

«Семья с горечью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал ушел из жизни от осложнений после коронарного шунтирования», — заявила Соня Сигал.

В последнии годы Сигал играл в телесериалах. Среди них «Голдберги» и «Журнал мод», за роль в котором он был дважды номинирован на «Золотой глобус». Лауреатом этой же премии он стал за игру в «Новых интернах» и комедии «С шиком».

Также Джордж Сигал был номинирован на премию «Оскар» за второстепенную роль в фильме «Кто боится Вирджинии Вулф?». За исполнение лучшей мужской роли в комедийном триллере «С леди так не обращаются» он мог получить BAFTA.