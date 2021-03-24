Москвичей предупредили о жарком лете

Средняя температура летом в Москве будет примерно на один градус выше, чем обычно. В июне и июле показатель будет превышен на два градуса, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН.

Второй месяц лета ожидается засушливым, в то время как в июне и августе будет восполнена месячная норма осадков. Тишковец предупредил, что в столице ожидаются и аномальные погодные показатели.

«Лето я бы назвал „оранжевым“. Цвета аномалии температур, то есть ее отклонения от нормальных показателей, в основном оранжевого или даже персикового цвета. Причем это относится к большей части европейской территории России», — сказал эксперт.

Ранее Евгений Тишковец заявил, что слякоть в Москве сохранится до апреля. До этого превени по ночам сохранится слабый минус, а днем будет чуть выше нуля.