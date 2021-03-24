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Парламент Армении отменил военное положение в стране

Виктория Шанина
Сегодня в 9:47

24 марта в ходе заседания парламента Армении прошло голосование за отмену военного положения в стране. Решение поддержали 118 депутатов, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национального собрания Арарата Мирзояна.

«Думаю, что мы можем в среду утром проголосовать за отмену военного положения в стране. Мы продемонстрируем знак доброй воли, особенно если учесть, что есть политическая договоренность о проведении досрочных выборов, которые не могут состояться во время военного положения», — заявил политик накануне.

Военное положение в Армении было введено из‑за наступления вооруженных сил Азербайджана на юге Нагорного Карабаха в середине декабря. Армянские войска «предпринимали соразмерные действия» для отражения атаки, отмечало Минобороны.

Так было нарушено мирное соглашение, подписанное между странами месяцем ранее. Армения и Азербайджан при посредничестве России ввели режим прекращения огня и направили российских миротворцев, чтобы контролировать его соблюдение.

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