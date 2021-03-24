СК проверит законность выставки человеческих тел на ВДНХ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку выставки доктора Гюнтера фон Хагенса «Body Worlds» («Миры тела»). Об этом говорится на сайте ведомства.

Поводом для проверки стали негативные комментарии в СМИ об экспозиции, «которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих». Кроме того, по словам следователей, в сети появилась петиция с требованием закрыть «Body Worlds».

Анатомическая выставка открылась на ВДНХ 12 марта. На экспозиции представлены человеческие трупы без кожи, обработанные особым способом и установленные в различных позах, а также отдельные внутренние органы людей.

С требованием дать правовую оценку экспозиции ранее выступил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, она нарушает федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также не имеет отношения к искусству и научно-просветительской деятельности.