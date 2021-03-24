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Московская полиция расследует массовую утечку данных пациентов с COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:03

Полиция Москвы возбудила уголовное дело из‑за массовой утечки персональных данных горожан, которые болели коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал в телеграме депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он сообщил, что узнал об этом от начальника ГУ МВД Москвы Олега Баранова. По словам Хинштейна, дело открыто по части первой статьи 273 УК России о создании вредоносных компьютерных программ и использовании их.

Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы до трех лет. Пока полицейские ищут виновных в утечке, случившейся в декабре 2020 года. Тогда в сети оказалась информация о 300 тысячах человек.

Среди просочившихся в интернет данных были имена и фамилии, адреса, номера мобильных телефонов и сведения о состоянии здоровья москвичей. Мэрия столицы заявила, что в утечке виновен человеческий фактор.

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