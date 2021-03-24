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Сирийские СМИ заявили, что американские военные вывезли из страны 300 цистерн нефти за сутки

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:31

Сирийское государственное информагентство САНА заявило, что американские военные за последние сутки вывезли из страны 300 цистерн с нефтью. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации СМИ, автоколонна проследовала из провинции Дейр-эз-Зор, где находятся месторождения нефти и газа, в направлении границы с Ираком. Американские машины, по словам агентства, выехали из Сирии через неофициальный пограничный переход Махмудия.

САНА утверждает, что это был не первый случай, когда американские военные незаконно вывозили нефть. За последние месяцы, как сообщают журналисты, Сирию покинули десятки автоколонн — все они были замечены в провинции Эль-Хасеке.

Военные США присутствуют на территории Сирии под предлогом борьбы с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Под их контролем находятся две указанные ранее провинции, а также территория Ракка.

Президент Сирии Башар Асад рассказывал о проблеме с кражей природных ресурсов еще в 2019 году. Год назад он назвал действия американцев в стране «государственным бандитизмом».

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