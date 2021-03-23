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Премьера «Черной Вдовы» пройдет 9 июля одновременно в кинотеатрах и на Disney+

Юлия Онодэра
Вчера в 23:25

Премьера фильма «Черная Вдова» назначена на 9 июля. Картину о супергероине Наташе Романофф начнут одновременно показывать в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщила сообщила Marvel Studios.

Посмотреть ленту смогут подписчики Disney+ с доступом Premium Access. Для этого им нужно будет заплатить дополнительные 30 долларов — ранее такие же правила показа были установлены для мультфильма «Райя и последний дракон» и ремейка «Мулан».

На стриминговом сервисе в ближайшие месяцы состоятся еще две крупные премьеры. 28 мая в одновременный прокат в кинотеатрах и на Disney+ выйдет «Круэлла», а 18 июня на стриминговой платформе покажут мультфильм «Лука» — у него не будет кинотеатрального проката.

Кинокомпания Disney также поменяла даты выхода нескольких своих проектов. «Шан-Чи и Легенда десяти колец» выйдет 3 сентября, «Главный герой» — 13 августа, «King’s Man» — 22 декабря, «Глубокие воды» — 14 января 2022 года, «Смерть на Ниле» — 11 февраля.

Релиз «Черной Вдовы» изначально был намечен на май 2021 года, однако из‑за пандемии коронавируса премьеру перенесли. Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йохансон, кроме нее в фильме снялись Дэвид Харбор, Флоренс Пью, О-Т Фагбенли, Рейчел Вайс.

Йохансон сыграла участнику команды Мстителей, которая вынуждена вернуться на родину, чтобы встретиться с семьей и разобраться с ошибками прошлого. Действие «Черной Вдовы» происходит после событий «Первого мстителя: Противостояние».

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