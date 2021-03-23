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В Шотландии электрокары начали заряжать от приливов

Константин Зорниченко
Вчера в 22:42

На острове Йелл в Шотландии открылась зарядная станция для автомобилей, которая получает энергию от морских приливов. Об этом сообщает CNBC.

Точка зарядки питается от четырехтурбинной установки Nova Innovation Shetland Tidal Array, которая находится между островами Йелл и Анст. Рядом со автостанцией сделали пункт хранения аккумуляторов.

Компания Nova Innovation утверждает, что это первый в своем роде работающий от приливов пункт зарядки. Его установили за счет транспортного управления Transport Scotland. Станция входит в программу правительства по сокращению автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на дорогах страны.

В 2022 году в России начнут выпускать электрический фургон Ford Transit. Это станет первое серийное производство электромобилей в стране. В рамках новой стратегии Ford Motor постепенно отказывается от разработки платформ с двигателем внутреннего сгорания.

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