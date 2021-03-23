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В Кронштадте отреставрируют фасад Владимирского собора. Стоимость работ составит почти 40 млн рублей

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:27

В Кронштадте в 2021 году планируют отреставрировать фасады Владимирского собора. Стоимость работ составит 39,6 млн рублей. Об этом сообщила «Бумага» со ссылкой на сайт госзакупок.

В ходе работ предполагается расчистить и отремонтировать кладку, отштукатурить и покрасить элементы фасадов, а также привести в порядок лепнину и прочий декор храма. Реставрация, согласно документам, должна закончиться к 10 декабря.

Пока городские власти собирают заявки на выполнение ремонтно-реставрационных работ. Подрядчика выберут в середине апреля. Он сможет приступить к выполнению задач сразу после получения разрешения от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Владимирский собор в Кронштадте построен в 1890-х годах в стиле русской архитектуры XVII века. Он и является памятником регионального значения. Храм относится к Санкт-Петербургской епархии РПЦ и может принимать одновременно до 3000 прихожан.

Реставрационные работы недавно начались в исторических помещениях Московского государственного университета имени Ломоносова. «Архнадзор» назвал их «варварскими» и призвал остановить ремонт.

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