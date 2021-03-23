Сергей Мезенцев станет гостем благотворительного вечера «Дома с маяком»

29 марта фонд «Дом с маяком» проведет в Центре им. Мейерхольда благотворительный вечер с шоуменом Сергеем Мезенцевым. Об этом «Афише Daily» сообщили представители организации.

Встреча пройдет в рамках проекта фонда «О том о сем», который собирает людей, чьи личные истории и переживания, обычно, остаются за кадром. Герой расскажет о творческих победах и провалах, экспериментах с разными форматами и секретах смешных интервью.

В конце встречи пройдет традиционный аукцион: лот для него представит сам Мезенцев. Средства, вырученные от торгов и продажи билетов, будут направлены в «Дом с маяком».

Билеты на мероприятие можно купить здесь.

Серия бесед «О том о сем» — один из проектов фонда, которые помогают собрать деньги неизлечимо больным детям. Интервью, которые берет у гостей журналист и сотрудник фонда Илья Бухтуев, посвящены поворотным событиям в жизни гостей и призваны показать их такими, какие они есть за рамками глянцевых фильтров.