Картину Жан-Мишеля Баскии «Воин» продали на аукционе в Гонконге

Полотно, изображающее антропоморфную фигуру с мечом, было единственным лотом на торгах и стало самым дорогим произведением западного искусства, когда‑либо проданным с молотка в Азии.

Картину американского художника Жана-Мишеля Баскии «Воин» 1982 года продали на аукционе Christie’s в Гонконге за 323,6 млн гонконгских долларов (около 41,7 млн долларов). Об этом сообщил The Art Newspaper.

Специалисты аукционного дома оценивали стоимость работы в диапазоне от 31 до 41 млн долларов. Торги были организованы онлайн и состоялись при участии аукциониста Юсси Пилкканена.

В борьбе за картину участвовали коллекционеры искусства из Гонконга и Нью-Йорка. Новым владельцем полотна Баскии стал гонконгский предприниматель Джеки Хо.

«Воин» уже участвовал прежде в аукционах — в 2005 году работу приобрели за 1,8 млн долларов, в 2007 году — за 5,6 млн долларов, а в 2012-м — за сумму примерно в 7,6 млн долларов.

Картина относится к самому новаторскому периоду творчества художника. Впервые она была выставлена в галерее в Токио в 1983 году. В 2019 году ее также можно было увидеть в Центре изучения искусства Фонда Бранта в Нью-Йорке.

Аукционный дом Christie’s также продал прошлогоднюю работу Бэнкси «Game Changer» за рекордную сумму в более чем 23 млн долларов. Эти деньги художник перечислит на благотворительность.