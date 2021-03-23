«Демонстрация единства с Шойгу»: Константин Эггерт рассказал, что думает о поездке Путина в тайгу

21 марта в эфире телеканала «России 24» появился сюжет о том, как Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу поехали на выходные в Сибирь. Политики гуляли по лесу, катались на вездеходе и пили чай. Ведущие канала не дали никаких комментариев, однако российские СМИ превратили это событие в главную новость дня.

Колумнист «Сноба» Константин Эггерт рассказал, зачем, по его мнению, Путин ездил в тайгу с Шойгу. Кратко пересказываем суть текста.

Эггерт отметил, что Путин «послал предупредительный сигнал Байдену, Украине и всем россиянам» в ожидании новых санкций от США. Он уверен, что поездка — повторение пройденного, ведь уже были «полеты со стерхами, тушение лесных пожаров, верховая езда на Алтае и стрельба по тиграм».

Тем не менее этот раз особенный, ведь появилось соперничество с Джо Байденом. «Пожизненный президент здоров и крепок, не то что избранный всего на четыре года вашингтонский „дед Бидон“», — пишет журналист, напоминая о падении лидера США на трапе самолета.

Моральный уровень государственных СМИ, отмечает Эггерт, довольно низок, и в России не хватает хороших новостей. Журналисты шутят про Байдена, а значит проявляют «показную демонстрацию лояльности Путину».

По мнению Эггерта, поездка в Сибирь именно с главой Минобороны показывает, что президент не боится конфликта, в том числе военного. Это может стать местью американцам за шутку про убийцу.

«Во-вторых, отправлен месседж соседям России — прежде всего, Украине и режиму Александра Лукашенко», — заявляет колумнист. Он также напомнил про «дипломатическое признание так называемых ЛНР и ДНР с дальнейшим прорывом на Крым и Мариуполь».

Последним адресатом «месседжа» Эггерт называет «путинскую верхушку». Ведь в ней появляются «выходцы из армии и спецслужб», которые «Путину в затылок дышат» и «считают: режим погряз в коррупции». А катание на вездеходе показывает бесстрашие президента перед ними.

В конечном итоге автор текста приходит к теме выборов и называет поездку Путина и Шойгу в тайгу пиар-ходом. «Однако такого рода шоу нужно все-таки организовывать поближе к выборам, до которых еще больше полугода», — заключает Константин Эггерт.