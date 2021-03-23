«Оскар» снова без ведущего, открытие «Фонда борьбы с репрессиями» и другие новости дня

Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны отца. Адвокаты надеются, что это поможет девушкам избежать уголовного преследования за его убийство.

Оксана Пушкина попросила проверить слова скопинского маньяка о готовности «заняться» своей жертвой. Он заявил об этом с интервью с Ксенией Собчак.

Евгений Пригожин основал «Фонд борьбы с репрессиями». Он будет защищать права человека в западных странах и поддерживать гражданских активистов.

Няню Гюльчехру Бобокулову, убившую ребенка, вышлют из России после принудительного лечения. Мать убитой девочки опасалась, что после освобождения женщина может отомстить семье.

В супермаркете в Колорадо произошла стрельба, в результате которой погибли 10 человек. Подозреваемый был ранен, взят под стражу и отправлен в больницу.

В Госдуме разработали новые рекомендации по оформлению законопроектов. В них депутатов просят не придумывать сложных названий для правовых актов.

Дело двух чеченских геев передали в СК региона. Адвокаты назвали такое решение маленькой победой и выразили надежду на объективное расследование.

Группа «Пасош» приостановила свою деятельность после обвинений Петара Мартича в насилии. Гитарист коллектива Кирилл Городний ушел с лейбла «Домашняя работа».

Новый фильм Клинта Иствуда «Мужские слезы» выйдет в октябре. Его покажут одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max.

Моргенштерн зарегистрировал свою фамилию как товарный знак. Под ним он сможет продавать одежду, табак и еще много всего.

Фестиваль Awaz анонсировал ночную программу, которая пройдет в рамках мероприятия в Казани 21 и 22 мая. Шоукейсы организуют «ИДА», Get Busy и Popoff Kitchen.

«Афиша Daily» подготовила большой гид по Поволжью и Южному Уралу. В нем можно прочитать о самых интересных местах на берегах Оки и Волги.