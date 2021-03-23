Экс-руководителей французской IKEA обвинили в слежке за сотрудниками и клиентами. Суд уже начался

Бывших руководителей французского подразделения IKEA обвинили в слежке за сотрудниками и клиентами. В Версале 22 марта начался суд над топ-менеджерами. Об этом сообщил Euronews.

В деле числятся 15 подсудимых, среди них, помимо экс-сотрудников IKEA, офицеры полиции: они, по мнению следствия, участвовали в незаконном мониторинге работников компании с начала 2000-х годов и помогали получать информацию о сотнях человек. Среди собранных незаконно данных были в том числе сведения о судимостях и банковские счета.

Заседания суда продлятся вплоть до 2 апреля. За это время суду предстоит выяснить, действительно ли внутри IKEA во Франции существовала система шпионажа за людьми, нарушавшая профессиональную тайну и законы о сборе и использовании персональных данных. Если вину подсудимых признают, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Впервые о слежке за сотрудниками и клиентами IKEA стало известно в 2012 году из переписки директора по вопросам управления рисками во французском отделении компании Жан-Франсуа Пари. Ее опубликовали Le Canard Enchainé и Mediapart. После скандала четыре топ-менеджера были уволены.

Во время следствия Пари признал, что координировал сбор данных о людях, который обходился компании в 500–600 тыс. евро. По словам Пари, для слежки использовали не только данные полиции, но и специально внедренных в магазины людей.

Против IKEA France поданы свыше 70 гражданских исков, касающихся незаконного сбора информации. В совокупности компании грозит штраф до 3,75 млн евро. «Каким бы ни было решение суда, компания уже была сурово наказана с точки зрения ее репутации», — отметил юрист IKEA Эмманюэль Дауд.