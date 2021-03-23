В Польше писателю грозит три года тюрьмы за то, что он назвал в фейсбуке президента «придурком»

Прокуратура Варшавы предъявила уголовные обвинения польскому писателю Якубу Жульчику за публичное оскорбление президента страны Анджея Дуды. Об этом сообщает Би-би-си.

Обвинения предъявлены по статье об оскорблении представителя власти. Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.

Поводом для обвинений стал пост на странице писателя в фейсбуке, в котором тот назвал лидера Польши «придурком».

Все началось с того, что 7 ноября, спустя три дня после президентских выборов в США, Дуда в твиттере поздравил Джо Байдена «с успешной кампанией», в то время как главные американские СМИ объявили Байдена победителем, а иностранные лидеры публично поздравили его с победой в голосовании.

Жульчик прокомментировал это в соцсети, отметив, что пересчет голосов и подведение итогов выборов — «чистая формальность», поэтому «Джо Байден— 46-й президент США, Анджей Дуда — придурок».

Писатель отказывается признать вину в оскорблении. Он заявил, что его действия были критической оценкой президента.

В Польше оскорбление государственных лидеров и религии считается преступлением. Можно получить срок за оскорбление не только польского флага, но и флага других стран.