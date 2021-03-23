Работу Бэнкси о медсестре-супергероине продали на аукционе за рекордную сумму

Рисунок мальчика с куклой медсестры-супергероя появился в Главной больнице Саутгемптона в прошлом году, во время первой волны пандемии. В начале марта Бэнкси выставил оригинальное изображение на торги.

Работу уличного художника Бэнкси под названием «Game Changer» («Меняющий игру») продали на аукционе Christie’s за рекордную сумму в 16,758 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Аукционный дом оценил стоимость картины в 2,5–3,5 млн фунтов стерлингов. Однако в итоге работу купили за гораздо большую сумму — все деньги, как и обещал, Бэнкси отправит на помощь больницам и благотворительным организациям.

«Game Changer» была создана в сотрудничестве с руководством больницы и размещена рядом с отделением экстренной помощи. В записке к работе говорилось: «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, она немного будет освещать это место, даже если все будет только черно-белым».

Несмотря на то что оригинальный рисунок ушел с молотка, Бэнкси создал для больницы копию. Ее по-прежнему могут увидеть посетители госпиталя — она, по задумке художника, должна внушать надежду тем, кто продолжает бороться с пандемией коронавируса.