Netflix анонсировал премьеру мультфильма «На связи». Он выйдет 30 апреля

Мультфильм «На связи» выйдет 30 апреля. Ролик с анонсом даты опубликовал Netflix на ютьюбе.

Картина рассказывает о семье Митчелл. Кэти Митчелл поступила в колледж и не может дождаться того дня, когда наконец съедет от родителей в кампус. Ее папа Рик беспокоится, что члены семьи больше времени проводят в гаджетах, чем друг с другом, поэтому решает устроить из поездки Кэти до колледжа семейное путешествие. Как обычно, все идет не по плану: пока Митчеллы едут через всю страну, в мире происходит восстание машин.