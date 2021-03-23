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Netflix анонсировал премьеру мультфильма «На связи». Он выйдет 30 апреля

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:51

Мультфильм «На связи» выйдет 30 апреля. Ролик с анонсом даты опубликовал Netflix на ютьюбе.

Картина рассказывает о семье Митчелл. Кэти Митчелл поступила в колледж и не может дождаться того дня, когда наконец съедет от родителей в кампус. Ее папа Рик беспокоится, что члены семьи больше времени проводят в гаджетах, чем друг с другом, поэтому решает устроить из поездки Кэти до колледжа семейное путешествие. Как обычно, все идет не по плану: пока Митчеллы едут через всю страну, в мире происходит восстание машин.

«На связи» — проект режиссера мультсериала «Гравити Фолз» Майкла Рианды, а также продюсеров «Лего. Фильма» и анимационной ленты «Человек-паук: Через вселенные» Фила Лорда и Кристофера Миллера. Трейлер готовящегося к выходу проекта можно посмотреть здесь.

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