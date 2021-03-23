Дэвид Тьюлис сыграет вместе с Оливией Колман в сериале «Озеленитель»

Британский актер Дэвид Тьюлис, известный по франшизе «Гарри Поттер» и фильму «Полное затмение», снимется вместе с Оливией Колман в сериале «Озеленитель» («Landscapers»). Об этом сообщил Deadline.

Проект разработает телеканал HBO и медиакомпания Sky Limited. Шоу расскажет о паре, во дворе которой обнаружили два тела. Герои окажутся в центре необычного расследования — ему будут посвящены четыре эпизода сериала.

Режиссером выступит актер Уилл Шарп, сыгравший в сериалах «Шерлок» и «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли». Он снимет мрачную комедию, основанную на реальных событиях. Съемки пройдут на севере Англии, в городе Ноттингеме.

Сценарий шоу станет дебютной работой Эда Синклера. Создатели утверждают, что «Озеленитель» станет «исследованием любви и фантазии». Сериал покажет, как Сьюзен и Кристофер Эдвардсы пытаются найти в своем воображении спасение от ужасов реального мира.

Помимо Колман и Тьюлиса в проекте примут участие Кейт О’Флинн, Дипо Ола, Сэмюэль Андерсон, Карл Джонсон, Фелисити Монтагью и Дэниел Ригби. Продюсерами будут Серена Томпсон, Джейн Фетерстон, Крис Фрай, Шарп Колман, Александр Пейн и Кэти Карпентер.