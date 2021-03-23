Принц Гарри стал менеджером стартапа BetterUp. Компания занимается коучингом и психическим здоровьем

Принц Гарри стал главным специалистом по взаимодействию в фирме BetterUp, которая занимается коучингом и психическим здоровьем. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Гендиректор компании, находящейся в Кремниевой долине, Алекси Робишо рассказал, что герцог Сассекский будет участвовать в планировании стратегии и благотворительной деятельности BetterUp. Кроме того, он будет публично освещать темы, связанные с психическим здоровьем.

«Я намерен помогать влиять на жизни людей. Проактивный коучинг дает безграничные возможности для личного развития, повышения осведомленности и улучшения жизни во всех сферах», — прокомментировал принц Гарри свою новую должность.

В январе 2020 года герцог Сассекский и его жена Меган Маркл заявили, что перестанут исполнять королевские обязанности и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, они больше не будут получать деньги из королевской казны. После этого пара переехала сперва в Канаду, а затем в Калифорнию.

В прошлом месяце представители Маркл и ее мужа сообщили, что пара ждет второго ребенка. На каком месяце находится герцогиня Сассекская и какой пол у ребенка, не сообщается. Наследник станет восьмым в очереди на престол.