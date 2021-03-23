25 марта на Неделе Ирландского кино в Москве покажут музыкальный документальный проект «Playback»

Картина рассказывает о ярких представителях культуры хип-хопа и R&B в Ирланлии. Это сборник из 12 музыкальных клипов исполнителей, отобранных продюсером Майклом Доннелли V и музыкантом Эриком Коди. В ленту также вошли интервью самих музыкантов, среди которых Джеймс Винсент Макморроу и Loah.

На 14-м Фестивале ирландского кино в России впервые на большом экране выйдет музыкальный документальный проект «Playback». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы смотра.

Показ, организованный совместно с Virgin Media Dublin International Film Festival, состоится 25 марта в 19:40 в кинотеатре «Октябрь». После него директор фестиваля Анна Грязнова подробно расскажет о запуске онлайн-кинотеатра, где смогут увидеть «Playback» жители СНГ. Кроме того, у зрителей будет возможность поприсутствовать на обсуждении музыки Ирландии, новых онлайн-форматов кино и музыкальных мероприятий с создательницей подкаста о популярной музыке «Фан-зона» Анной Чекаревой.

Узнать больше подробностей и купить билет на показ можно здесь.