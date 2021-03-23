Церемония вручения «Оскара» пройдет без ведущего. Уже третий год подряд

93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет без ведущего. Об этом сообщает Deadline.

Представлять категории в ночь с 25 на 26 апреля будут разные звезды шоу-бизнеса. Продюсеры надеются, что приглашенным на мероприятие все-таки удастся прийти, несмотря на антикоронавирусные ограничения.

Организаторы планируют провести большую часть шоу на железнодорожном объекте Union Station в центре Лос-Анджелеса. По их словам, там достаточно места для того, чтобы гости и их близкие могли соблюдать социальную дистанцию.

По данным издания, театр «Долби» тоже будет задействован в программе. В Академии кинематографических искусств и наук эту информацию не стали комментировать, но в феврале уже было объявлено, что церемония пройдет одновременно в нескольких местах.

Премия «Оскар» будет проведена без ведущего третий год подряд. В 2019 году это произошло, поскольку комик Кевин Харт отказался вести церемонию после скандала из‑за его твитов 2009–2011 годов, в которых он негативно высказывался об ЛГБТ-сообществе. В прошлом году организаторы просто решили доверить мероприятие звездам.

Перед этим «Оскар» вручали без ведущего в 1989 году — тогда продюсер Аллан Карр и режиссер Джефф Марголис придумали 11-минутный музыкальный номер-открытие, который был встречен негативными отзывами критиков.