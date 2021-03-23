Тося Чайкина, Антоха МС и «СБПЧ» выступят на парковке «Меги Химки» в формате драйв-ин

На территории парковки ТЦ «Мега Химки» 27 марта пройдет музыкальный фестиваль Deli Mega Day в формате драйв-ин — для посетителей на автомобилях.

В лайнапе фестиваля — Тося Чайкина, Антоха МС, «СБПЧ» и Mika Vino. На парковке построят сцену, перед которой будут стоять автомобили, а выступления будут транслироваться на специальной частоте для прослушивания в FM-приемниках посетителей.

Билеты на выступления определенных артистов обойдутся в 2000 рублей на автомобиль, при этом находиться в нем смогут не больше четырех человек. Весь день фестиваля стоит 4800 рублей на машину.

Для посетителей на автомобилях каршеринга «Делимобиль» действуют специальные условия:

— приоритетные места ближе к сцене;

— билет на 1 концерт — 500 рублей + 500 бонусов на счет аренды;

— билет на все концерты — 1200 рублей + 1500 бонусов.