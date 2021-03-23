Тося Чайкина, Антоха МС и «СБПЧ» выступят на парковке «Меги Химки» в формате драйв-ин

На территории парковки ТЦ «Мега Химки» 27 марта пройдет музыкальный фестиваль Deli Mega Day в формате драйв-ин — для посетителей на автомобилях.
В лайнапе фестиваля — Тося Чайкина, Антоха МС, «СБПЧ» и Mika Vino. На парковке построят сцену, перед которой будут стоять автомобили, а выступления будут транслироваться на специальной частоте для прослушивания в FM-приемниках посетителей.
Билеты на выступления определенных артистов обойдутся в 2000 рублей на автомобиль, при этом находиться в нем смогут не больше четырех человек. Весь день фестиваля стоит 4800 рублей на машину.
Для посетителей на автомобилях каршеринга «Делимобиль» действуют специальные условия:
— приоритетные места ближе к сцене;
— билет на 1 концерт — 500 рублей + 500 бонусов на счет аренды;
— билет на все концерты — 1200 рублей + 1500 бонусов.
«В 2021 году основной темой Deli Mega Day станет осознанное потребление и уменьшение экологического следа на Земле. Мы в „Меге“ поддерживаем эту инициативу, поэтому вход на фестиваль будет осуществляться по электронным билетам, а на территории появятся контейнеры для раздельного сбора мусора», — отмечает пресс-служба фестиваля.
В рамках программы также запланировано событие в поддержку международной акции «Час Земли». Между выступлениями исполнителей, в 20.00, организаторы мероприятия приглушат свет, чтобы «привлечь внимание людей к тому, как даже небольшое действие может снизить негативное воздействие на окружающую среду».
Расписание выступлений и билеты на фестиваль можно найти здесь.