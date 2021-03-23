Роструд: каждый шестой россиянин, готовый к переезду ради карьеры, выберет Москву

Работу в Москве хочет получить каждый шестой россиянин, готовый к переезду ради карьеры. По этому показателю город лидирует среди российских регионов, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по занятости и труду (Роструд).

Всего, по данным портала «Работа в России», возможность переезда при трудоустройстве рассматривают 300 тыс. соискателей. Среди них 52 тыс. выбирают Москву как предпочтительный вариант. Для сравнения: в Петербург готовы переехать почти в два раза меньше — 28 тыс. человек.

На третьем месте по востребованности Краснодарский край (23 тыс.). За ним идут Крым, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Новосибирская область.

Чаще всего к переезду готова молодежь от 26 до 35 лет (40%), граждане от 36 до 45 лет (28%) и люди с высшим образованием (таких почти половина). Наиболее мобильные соискатели живут в Москве, Краснодарском крае и Башкортостане.

Согласно октябрьскому исследованию HeadHunter, каждый пятый россиянин хочет переехать в другой регион страны, а еще 39% периодически думают об этом. Тройка самых востребованных мест назначения та же, но места разделены немного иначе — Москва (24%), Краснодарский край (18%) и Петербург (13%).